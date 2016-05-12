Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,31 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2531,2938 (12 мая – 2532,5663)

100 EUR – 2882,8905 (12 мая – 2889,4049)

10 RUR – 3,8967 (12 мая – 3,8232)

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Как сообщал УНИАН, 12 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,31/25,38 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8830/28,9610 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3890/0,3900 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,3129 гривни/доллар, к этому часу заключено 453 сделки на сумму 311,18 миллиона долларов.