Минфин хочет провести пенсионную реформу уже в этом году

Министерство финансов Украины настаивает на проведении пенсионной реформы, а также изменений в процессе формировании бюджета уже в текущем году.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

"Нам очень важно начать пенсионную реформу. Кроме того, для меня и для страны важно изменить бюджетный процесс. И мы сделаем это уже в этом году, - сказал Данилюк. - Это то, что мы не смогли сделать в предыдущие годы. Нам надо изменить философию государственных финансов. Нужно сделать их более прозрачными, чтобы государственные деньги тратились на то, что исключительно необходимо стране".

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Как сообщал УНИАН, проведение в Украине пенсионной и бюджетной реформы является составляющей программы реформ, одобренной Международным валютным фондом в марте 2015 года. Нормативная база для проведения пенсионной реформы была наработана еще в 2015 году, и первые шаги по изменению пенсионной системы в Украине должны были быть предприняты уже с начала 2016 года. Однако в силу целого ряда причин политического и экономического характера реформа была отложена, а решения - не приняты. Новое правительство Владимира Гройсмана, приступившее к выполнению обязанностей в середине апреля текущего года - после преодоления глубокого парламентского и правительственного кризиса в Украине, заявило о том, что вернется к пенсионной реформе, назвав ее приоритетом своей работы.

В отношении бюджета новое правительства отмечало необходимость перехода к трехлетнему бюджетному планированию, включающему определение ключевых сфер государственного финансирования и демонстрации государственных расходов в режиме реального времени в максимально прозрачной форме.