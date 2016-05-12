Минфин называет реформу ГФС своим приоритетом

Министерство финансов Украины называет реформу Государственной фискальной службы, объединяющей налоговую и таможенную службы, своим приоритетом и обещает уже в ближайшие месяцы обнародовать результаты ряда антикоррупционных шагов, сделанных в рамках борьбы с коррупцией в органах власти.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

"Бесспорно, нужна реформа налоговой администрации и борьба с коррупцией. Но нельзя побороть коррупцию за ночь. Это комплекс мер, которые предполагают дерегуляцию, создание антикоррупционных институтов, упразднение сфер, представляющих коррупционный риск. Процесс уже начат, он идет. Думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим (результаты - УНИАН). Я очень оптимистичен в этом смысле. Не поборем коррупцию - не получим новую Украину", - сказал Данилюк.

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Справка УНИАН. Государственная фискальная служба Украины, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка. Весной 2014 года руководителем ГФС был назначен действующий руководитель Фонда госимущества Игорь Билоус. Однако уже в феврале 2015 года на тот момент премьер-министр Арсений Яценюк инициировал служебное расследование в отношении руководства ГФС в связи с жалобами бизнеса на работу налоговой и таможни. По итогам служебного расследования Билоус подал в отставку с поста руководителя ГФС. В апреле 2015 года была сформирована специальная конкурсная комиссия по отбору нового главы ГФС, ее возглавила на тот момент министр финансов Наталья Яресько. Конкурсная комиссия определила список из 4 кандидатов – претендентов на пост главы Государственной фискальной службы, победителем был признан Роман Насиров, на тот момент возглавлявший Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Украины. Насиров является действующим главой ГФС.

Вместе с тем, источники в правительстве отмечают, что Кабмин готовит новые кадровые конкурсы на ключевые должности в ГФС. О ревизии кадров в Службе, в частности на таможне, говорил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он заявлял, что намерен проинспектировать работу таможенных пунктов Украины, а также проанализировать все кадровые решения, которые были сделаны на таможнях до 1 мая текущего года. Кроме того, премьер сообщил о предстоящем техническом переоснащении таможенных пунктов и установке на них оборудования для сканирования товаров. Также, по словам главы правительства, будет усовершенствовано программное обеспечение и усилена работа системы управления рисками.

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Также Гройсман напомнил об инициативе уже в ближайшее время создать 20 мобильных групп из сотрудников Национального антикоррупционного бюро, пограничных войск, полиции и Государственной фискальной службы для оценки и проверки работы таможен. Глава правительства подчеркнул, что контрабанда в Украине должна исчезнуть как явление.