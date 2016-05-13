Apple вложит $1 миллиард в китайский сервис заказов такси

Американская корпорация Apple вложит 1 миллиард долларов в крупнейший в Китае сервис заказов такси Didi Chuxing, сообщает Прайм со ссылкой на заявление главы Apple Тима Кука.

"Мы приняли решение вложить инвестиции по целому ряду причин, в том числе это и шанс узнать больше об определенных сегментах китайского рынка. Мы видим много возможностей для тесного сотрудничества для двух компаний, и мы также уверены в том, что это принесет нам большую прибыль", - заявил в телефонном интервью агентству Синьхуа Тим Кук.

Кук также отметил, что инвестиции компании свидетельствуют об энтузиазме Apple относительно быстро развивающегося бизнеса Didi и своей уверенности в экономике Китая.

Тем временем, как пишет Синьхуа, Didi заявила, что инвестиции Apple стали самым крупным единовременным вложением в Didi, что делает Apple стратегическим инвестором компании.

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Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.