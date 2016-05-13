Нацбанк хочет отменить пенсионный сбор 2% при покупке валюты

В ходе встречи заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и участниками рынка валютообменных операций представитель Нацбанка сообщила, что регулятор поддерживает отмену 2% сбора в Пенсионный фонд с валютообменных операций.

Об этом сообщает НБУ на своей странице в Facebook.

"Самой болезненной темой, которую в очередной раз подняли участники встречи, была проблема существования "черного" рынка обмена валют", - говорится в сообщении.

По словам Екатерины Рожковой, Национальный банк Украины может контролировать только легальные заведения по обмену валют.

"Мы не контролируем незаконные обменные пункты. Потому что Национальный банк - регулятор легального финансового рынка", - напомнила Екатерина Рожкова, но пообещала максимальное содействие финансовым компаниям со стороны регулятора в этом вопросе.

Так, например, Национальный банк поддерживает отмену 2% сбора в Пенсионный фонд с валютообменных операций.

Также участники встречи целесообразности установления в таких пунктах сейфов 5 уровня безопасности и возможность ослабления требований к защите отчетности, который предоставляется банковскому регулятору.

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Отмечается, что во время встречи было найдено общее видение путей решения проблемных вопросов и создано несколько рабочих групп с участием представителей НБУ и участников рынка для их окончательного урегулирования.