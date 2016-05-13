Украина может получить $1,7 миллиарда кредита МВФ до конца первого полугодия - Moody’s

Украина до конца полугодия получит очередной транш кредита от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда в объеме 1,7 миллиарда долларов, говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s.

"Новое украинское правительство, приступившее к исполнению обязанностей 14 апреля, вернулось к повестке дня реформ, согласованных с международными партнерами. Миссия МВФ сейчас работает в Киеве над вторым пересмотром программы реформ, и Moody's ожидает, что Фонд, вероятнее всего, выделит Украине очередной транш кредита в 1,7 миллиарда долларов до конца текущего полугодия", - говорится в прогнозе.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ.

Ранее министр финансов Александр Данилюк отмечал, что Украине критически важно восстановить сотрудничество с МВФ, поскольку это дает импульс программе реформ и открывает для страны дополнительные финансовые возможности от других кредиторов.

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В частности, Данилюк подчеркивал, что продолжение сотрудничества Украины с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, миссия которого в данный момент работает в Киеве, откроет для нашей страны возможность получить дополнительно порядка 5 миллиардов долларов от других внешних кредиторов.