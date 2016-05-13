Украина вряд ли достигнет прогнозного роста резервов НБУ в 2016 году - эксперты

Украина в текущем году, вероятнее всего, получит лишь один транш кредита от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда вместо двух или трех и, в связи с этим, не достигнет прогнозных показателей роста золотовалютных резервов Национального банка в 18-19 миллиардов долларов, ограничившись показателем в 14-15 миллиардов долларов на конец текущего года.

Об этом говорится в прогнозе аналитической группы DA Vinci, переданном УНИАН.

В данный момент Украина и Фонд проводят второй пересмотр программы сотрудничества, одобренной в марте 2015 года с объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов. По этой программе Украина в 2015 году получила два транша кредита общим объемом 6,7 миллиарда долларов, вместо трех.

"По нашим оценкам, наиболее вероятным сценарием является получение не более 1 транша МВФ в течение текущего года на сумму не более 1,2 миллиарда долларов. Это отразится на прогнозных оценках состояния резервов к концу 2016 года, - говорится в прогнозе группы. - Результаты первого квартала ставят под сомнение планы Национального банка Украины (НБУ) достичь прогнозного уровня ЗВР к концу года в 18,7 миллиарда долларов даже после снижения ориентира с 19,6 миллиарда долларов. На фоне сокращения притока инвестиций в страну ориентир объемов ЗВР к концу года составляет около 14-15 миллиардов долларов".

Аналитики DA Vinci обратили внимание на то, что на данный момент сделанная Нацбанком ставка на рост резервов за счет финансирования МВФ является ошибочной.

"Возобновление естественного роста ЗВР можно ожидать лишь после существенной диверсификации экономики Украины, изменения географии экспорта, его структуры в сторону повышения качества, разнообразия, снижения себестоимости и роста количества конкурентоспособной продукции с большим уровнем добавленной стоимости. До этого динамика ЗВР будет полностью подчинена процессам взаимодействия Украины с международными финансовыми организациями", - говорится в прогнозе DA Vinci.

Ранее рейтинговое агентство Moody’s спрогнозировало, что Украина, вероятнее всего, получит транш кредита от МВФ в объеме 1,7 миллиарда долларов до конца первого полугодия.

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Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2016 года, по предварительным данным, составили 13,241 миллиарда долларов. По оценкам регулятора, текущий объем резервов покрывает 3,4 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов – до 13,3 миллиарда долларов.