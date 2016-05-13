Госдолг Украины даже после реструктуризации превысит 80% ВВП - Moody’s

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины даже после проведения в конце 2015 года долговой реструктуризации, одобренной ключевым кредитором - Международным валютным фондом, превысит 80% ВВП, говорится в финансовом прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s для Украины.

"Долговая операция, проведенная в конце 2015 года, во многом смягчила давление на систему госфинансов и позволила избежать дефолта по гособязательствам. Вместе с тем, уровень долга к ВВП остается значительным и превысит 80% ВВП. Кроме того, длительными судебными разбирательствами обернется проблема нереструктуризированного долга перед Россией в объеме 3 миллиарда долларов", - отметили в Moody’s.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец марта составила 65,237 миллиарда долларов, что на 1,4%, или на 887 миллионов долларов, выше показателя на конец февраля. В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец марта составила 1,710 триллиона гривень, что на 1,8%, или на 30,558 миллиарда гривень, меньше показателя на конец февраля.

Долг в 3 миллиарда долларов, взятый правительством Януковича в декабре 2013 года, был признан госдолгом Украины в конце 2015 года, он вошел в периметр реструктуризации, однако по решению именно российской стороны не прошел реструктуризации. По решению правительства на выплату этого долга был наложен мораторий. Россия стала инициатором судебного разбирательства по долгу в арбитражном суде Лондона.