ПриватБанк в первом квартале увеличил прибыль в 35 раз

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" в первом квартале 2016 года получил 211 миллионов гривень прибыли, что в 35 раз больше прибыли по итогам первого квартала 2015 года в 6 миллионов гривень, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, активы банка с начала года выросли на 4,5%, до 275,711 миллиарда гривень, обязательства - на 4,9%, до 247,922 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" по итогам 2015 года получил 267,698 миллиона гривень прибыли.

"ПриватБанк" 31 декабря 2015 года выплатил Национальному банку Украины 1,064 миллиарда гривень средств, полученных в качестве рефинансирования в 2014-2015 годах.

В ноябре прошлого года "ПриватБанк" успешно завершил переговоры с западными инвесторами о продлении до 2021 года сделки по привлечению субординированного долга на сумму 220 миллионов долларов.

В 2015 году "ПриватБанк" успешно выполнил программу рекапитализации по итогам стресс-тестирования, проведенного в 2014 году.

"ПриватБанк" (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира. По итогам 2014 года банк получил 749,036 миллиона гривень прибыли.