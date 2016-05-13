Гривня на межбанке торгуется по 25,48 за доллар

В пятницу, 13 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,42/25,48 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8560/28,9220 гривни/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,3900/0,3920 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,4106 гривни/доллар, к этому часу заключено 47 сделок на сумму 17,91 миллиона долларов.