Moody's ожидает восстановления экономики Украины в 2016-2017 годах

Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает, что экономика Украины в 2016 и 2017 годах будет постепенно восстанавливаться и покажет рост после значительного падения - в целом примерно на 15% - в предыдущие два года.

Об этом говорится в экономическом прогнозе Moody's для нашей страны.

"Мы ожидаем восстановления экономики и ее медленного роста в 2016 и 2017 годах после падения в предыдущие два года в целом на 15%, - говорится в прогнозе агентства. - Дефицит бюджета, вероятнее всего, останется на допустимом уровне в 3,7%, что обусловлено выполнением программы реформ, одобренной Международным валютным фондом. Вместе с тем, процесс восстановления потребует дальнейших политических и экономических преобразований, включая, в первую очередь, антикоррупционные меры".

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Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%, ЕБРР оценивает рост ВВП по итогам года на уровне 2%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

Данные по динамике ВВП Украины в первом квартале пока не обнародованы, однако, по оценкам экспертов, рост реального ВВП в первом квартале составил около 1% в измерении год к году. Эти оценки основаны на статистике промпроизводства за март, согласно которой в Украине второй месяц подряд зафиксирован рост промпроизводства, однако в марте этот рост замедлился до 4,8% с 7,6%, зафиксированных месяцем ранее.