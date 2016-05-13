Банк Ахметова за квартал получил более 265 миллионов убытка

Один из крупнейших в Украине банков по активам "Первый украинский международный банк" по итогам первого квартала получил убыток в размере 265,382 миллиона гривень, что на 23,9% меньше убытка банка за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, активы банка с начала года выросли на 4,6%, до 39,393 миллиарда гривень, обязательства - на 5,9%, до 33,977 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, ПУМБ в 2015 году, по предварительным данным, получил 1,755 миллиарда гривень убытка, что в 13 раз больше убытка по итогам предыдущего года на уровне 135,806 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) основан в 1991 году и является одним из крупнейших банков Украины по объему активов.

Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию "СКМ Финанс".