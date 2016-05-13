Гройсман поручил отстранить от экспорта орехов "белочек" из налоговой милиции

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Государственной фискальной службы прекратить незаконную деятельность налоговой милиции в сфере сопровождения закупок и экспорта грецких орехов.

Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

«Я даю поручение руководителю налоговой милиции вернуть своих «белочек» (сотрудников - УНИАН) на базы дислокации и прекратить давление на бизнес. Я дал поручение вынести на следующее заседание правительства соответствующее постановление… а также мы рассмотрим законопроект по этой теме. Я прошу и вас (народных депутатов - УНИАН) очень быстро закон обсудить и принять», - сказал Гройсман.

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Ранее глава правительства отмечал, что реформа работы ГФС является приоритетом работы украинского правительства, приступившего к выполнению обязанностей в апреле текущего года. Гройсман заявлял, что намерен анализировать работу налоговой службы, а также вести инспекцию работы таможенных пунктов Украины.