Лагард: выход Великобритании из ЕС может привести к технической рецессии

Выход из Великобратинии из состава Евросоюза может вызвать техническую рецессию в стране, вызванную ростом цен и потерей Лондоном статуса мирового финансового центра.

Об этом сообщает Сityam со ссылкой на заявление главы Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Голосование за выход из состава станет причиной длительного периода повышенной неопределенности, вызванной волатильностью финансового рынка и сокращением производства. В долгосрочной перспективе сокращение производства и доходов будет отрицательным и ощутимым", - говорится в сообщении.

В МВФ отметили, что Великобритания рискует попасть в замкнутый круг слабого экономического роста, снижения цен на жилье и акции компаний.

"Если выход вызовет резкое сокращение внешнего финансирования, это приведет к падению курса фунта стерлингов, а также снижению уровня инвестиций и потребления, что вызовет рост цен на внутреннем рынке", - подчеркнула Лагард, ссылаясь на значительный дефицит платежного баланса Великобритании.

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Также глава МВФ отметила, что Фонд завершил свою "миссию" в Великобритании – выполнил оценку экономических успехов и посоветовал, как можно поддержать экономический рост.