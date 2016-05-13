МВФ поможет Украине реформировать пенсионную систему

Украина намерена в соавторстве со специалистами Международного валютного фонда разработать стратегию пенсионной реформы, которая входит в перечень глобальных экономических преобразований, одобренных Фондом в марте 2015 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра Украины Павла Розенко с миссией МВФ, работающей сейчас в Киеве.

«Стороны договорились в ближайшее время совместно разработать генеральную стратегию реформирования пенсионной системы и до завершения работы миссии в Украине (до 18 мая - УНИАН) согласовать первоочередные шаги по наведению порядка в системе пенсионного обеспечения и преодолению дефицита бюджета Пенсионного фонда, которые необходимо осуществить уже до конца текущего года», - сообщили в пресс-службе.

В ходе встречи стороны не обсуждали детали предстоящей стратегии, однако Розенко обратил внимание, что правительство и сейчас, и ранее неуклонно выполняло уже выданные Фондом рекомендации по пенсионной реформе.

«Несмотря на отсутствие формальных подписей, мы двигались по той программе, которая была предварительно согласована с МВФ. Мы выполняли, и будем выполнять взятые на себя обязательства по реформированию пенсионной системы, ведь мы прекрасно понимаем, что это нужно прежде всего Украине и гражданам Украины», - цитирует пресс-служба Розенко.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Украины Александр Данилюк также отмечал, что проведении пенсионной реформы в стране является крайне необходимым и должно начаться уже в текущем году.

Нормативная база для проведения пенсионной реформы была наработана еще в 2015 году, и первые шаги по изменению пенсионной системы в Украине должны были быть предприняты уже с начала 2016 года. Однако в силу целого ряда причин политического и экономического характера реформа была отложена, а решения - не приняты.

Новое правительство Владимира Гройсмана, приступившее к выполнению обязанностей в середине апреля текущего года - после преодоления глубокого парламентского и правительственного кризиса в Украине, заявило о том, что вернется к пенсионной реформе, назвав ее приоритетом своей работы.