В Польше и Венгрии впервые за четыре года зафиксировали падение экономики

Экономика Польши сократилась в первом квартале впервые с 2012 года, сообщает Financial Times со ссылкой на опубликованные данные. Объем польского ВВП снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,1%, при том, что экономисты ожидали его роста на 0,6%. В прошлом квартале экономика страны выросла на 1,3%.

В годовом исчислении польская экономика увеличилась на 3%, что также ниже ожиданий, отмечает издание. Экономисты прогнозировали увеличение в размере 3,5%, а в последнем квартале 2015 года рост составил 4,5%.

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После закрытия рынков агентство Moody’s собирается пересмотреть кредитный рейтинг Польши. По данным FT, большинство аналитиков ожидают либо его понижения, либо пересмотра с негативным прогнозом передает РБК.

Венгрия в пятницу утром также опубликовала данные, свидетельствующие о первом сокращении ВВП за период с конца 2012 года. По сравнению с прошлым кварталом он снизился на 0,8% при прогнозе +0,4%. В прошлом квартале рост составил 0,6%.

По сравнению с прошлым годом венгерская экономика выросла на 0,9%, что ниже 3,2% в предыдущем квартале, и опять же ниже прогнозов, которые предсказывали ее увеличение на 2,4%.

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Спад, указывает FT, вызван отчасти значительным падением объемов строительства, которые по итогам марта снизились на 33,9%. При этом по разделу «гражданское строительство» спад составил 52,4%.