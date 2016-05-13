Украинская "дочка" российского "Внешторгбанка" закончила квартал с убытком 4,6 миллиарда

Один из крупнейших банков Украины «ВТБ Банк», принадлежащий российскому «Внешторгбанку», по итогам первого квартала 2016 года получил 4,594 млрд грн убытка, что в 1,9 раза меньше убытка за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в отчетности на сайте банка, с начала года его активы снизились на 11% – до 22,788 млрд грн, обязательства – на 28,8%, до 17,635 млрд грн, в то время как собственный капитал вырос в 6 раз – до 5,153 млрд грн.

Ранее банк сообщал, что по итогам 2015 года получил 4,552 млрд грн убытка, что в 3,7 раза меньше убытка за предыдущий год.

Как сообщал УНИАН, акционеры «ВТБ Банка» увеличили капитал финучреждения на 8,9 млрд грн, или на 35%, – до 34,2 млрд грн.

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«ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу иностранных банков. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».