Министр финансов назвал сроки завершения переговоров с МВФ

Украина рассчитывает завершить переговоры с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом по второму пересмотру программы реформ, одобренной в марте 2015 года, до начала июня, сообщил в интервью CNN министр финансов Украины Александр Данилюк, находясь в Лондоне.

«Я хочу напомнить, что у нас не было недопонимания с МВФ. У нас была определенная задержка в совместной работе. Сейчас в Киеве работает миссия МВФ, и я намерен присоединиться к ним уже завтра, 14 мая. Сейчас вопрос в том, чтобы достичь понимания по меморандуму (о втором пересмотре программы реформ - УНИАН), и это вопрос ближайших недель», - сказал Данилюк.

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Ранее глава Минфина отмечал, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ откроет для нашей страны возможность получить дополнительно порядка 5 млрд долл. от других внешних кредиторов.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работает в Киеве с 10 по 18 мая для обсуждения и завершения второго пересмотра программы реформ, одобренной в марте 2015 года. В рамках этой программы общим объемом 17,5 миллиарда долларов. Украина уже получила два транша кредита: 5 миллиардов долларов 13 марта и 1,7 миллиарда долларов 4 августа 2015 года.

По оценкам НБУ, объем невыбранных средств по программе с МВФ составляет 11 миллиардов долларов, по связанным с этой программой кредитам ЕС – 1,2 миллиарда евро, США – 1 миллиард долларов. Кроме того, выполнение программы с МВФ позволит Украине рассчитывать на финансовую помощь от правительств стран "Большой семерки" и крупных банков – Всемирного Банка, ЕБРР и ЕИБ.

В Минфине отмечали, что до конца текущего года Украина рассчитывает получить из всех источников финансирования порядка 10 миллиардов долларов кредитных средств.