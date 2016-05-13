Отмена налогообложения пенсий коснется почти 300 тысяч пенсионеров – министр соцполитики

Инициированная правительством отмена налогообложения высоких пенсий, которое было введено в марте 2014 года, коснется почти 300 тыс. пенсионеров, которые сейчас платят налог с пенсии, сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте министр социальной политики Андрей Рева.

«С целью увеличения реальных доходов почти 291 тыс. пенсионеров Украины правительство инициировало отмену внедренного с 2014 года налогообложения пенсий», - сказал Рева.

Он отметил, что соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 мая 2016 года включила в повестку дня правительственный законопроект, а также четыре альтернативных депутатских законопроекта, предусматривающих отмену налогообложения высоких пенсий.

Как отмечается в пояснительной записке к правительственному законопроекту, его принятие уменьшит поступления в бюджет на 800 млн грн в 2016 году. В то же время, авторы законопроекта отмечают, что поступления в бюджет за счет налога на доходы физических лиц выросли из-за снижения Единого социального взноса в текущем году и могут компенсировать отсутствие поступлений от налогообложения пенсий.

Поступления налога на доходы физических лиц в сводный бюджет за I квартал 2016 года выросли по сравнению с I кварталом 2015 года на 45,3%, при учтенных в бюджете темпах роста 37,9%, что дало дополнительный ресурс в объеме 1,2 млрд грн для покрытия потерь от отмены налогообложения пенсий.