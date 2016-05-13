Европейский инвестиционный фонд намерен предоставить ПроКредит Банку в Украине кредитные гарантии на 50 млн евро

18:00, 13 мая 2016
Финансы
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Европейский инвестиционный фонд (EIF) до конца мая окончательно примет и формализует решение о предоставлении ПроКредит Банка (Украина) кредитных гарантий на 50 млн евро, сообщил глава правления банка Виктор Пономаренко.

Виктор Пономаренко, глава правления ПроКредит Банка (Украина)

«Мы обсуждаем программу на сумму 50 млн евро. Она будет способствовать нашему дальнейшему участию в финансировании инвестиций малого и среднего бизнеса в такой, к сожалению, пока нестабильной экономической среде в Украине», - сказал В.Пономаренко журналистам в ходе подписания 9 мая гарантийного соглашения между EIF и группой ProCredit (Германия) об увеличении кредитования предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) Греции на сумму 20 млн евро.

По словам В.Пономаренко, соответствующе решение EIF будет формализовано в мае, а потом будет определена дата подписания с украинской стороны.

«Надеюсь, что уже с июня мы сможем работать по программе», - сообщил В.Пономаренко.

«Это позволит нам финансировать бизнес с меньшим риском для нас. В Украине сейчас очень сложно кредитовать – обеспечение, риски, платежеспособность клиентов.», - добавил он.

В.Пономаренко рассказал, что после получения кредитных гарантий ПроКредит Банк сможет  более гибко подходить к обеспечению по кредиту и к его стоимости, в частности, ставки могут снизится на несколько пунктов.

Гарантия будет распространяться как на валютные, так и на гривневые кредиты – «главное, что  это должны быть инвестиционные кредиты». 

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