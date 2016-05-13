Европейский инвестиционный фонд намерен предоставить ПроКредит Банку в Украине кредитные гарантии на 50 млн евро

«Мы обсуждаем программу на сумму 50 млн евро. Она будет способствовать нашему дальнейшему участию в финансировании инвестиций малого и среднего бизнеса в такой, к сожалению, пока нестабильной экономической среде в Украине», - сказал В.Пономаренко журналистам в ходе подписания 9 мая гарантийного соглашения между EIF и группой ProCredit (Германия) об увеличении кредитования предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) Греции на сумму 20 млн евро.

По словам В.Пономаренко, соответствующе решение EIF будет формализовано в мае, а потом будет определена дата подписания с украинской стороны.

«Надеюсь, что уже с июня мы сможем работать по программе», - сообщил В.Пономаренко.

«Это позволит нам финансировать бизнес с меньшим риском для нас. В Украине сейчас очень сложно кредитовать – обеспечение, риски, платежеспособность клиентов.», - добавил он.

В.Пономаренко рассказал, что после получения кредитных гарантий ПроКредит Банк сможет более гибко подходить к обеспечению по кредиту и к его стоимости, в частности, ставки могут снизится на несколько пунктов.

Гарантия будет распространяться как на валютные, так и на гривневые кредиты – «главное, что это должны быть инвестиционные кредиты».