В Еврокомиссии увидели путь выхода Греции из кризиса: кредиты малому и среднему бизнесу

Об этом Д.Аврамопулос заявил во время церемонии подписания 9 мая гарантийного соглашения между Европейским инвестиционным фондом (EIF) и группой ProCredit (Германия) об увеличении кредитования малого и среднего бизнеса Греции на сумму 20 млн евро и приуроченному открытию филиала банка ProCredit в Салониках.

«Всем нам известно, что малые и средние предприятия являются хребтом греческой экономики. Чтобы выжить и расти, чтобы обеспечить своих сотрудников и нанять новых они нуждаются в доступе к финансированию», - сказал Д.Аврамопулос.

Еврочиновник напомнил, что ЕС выделил значительную экономическую помощь Греции и страна уже прошла большой путь в стабилизации экономического состояния, однако очень важно продолжать курс реформ. По его мнению, от стабильности Греции зависит и судьба ЕС, так как «вместе мы всегда достигаем большего, чем поодиночке».

«Наш европейский дом стоит перед угрозой разрушения из-за многочисленных угроз. ЕС должен доказать, что он находится близко к своим гражданам, к их реальным потребностям. И сегодняшнее мероприятие является подтверждением этого – начинает работать инвестиционный фонд, нацеленный на обеспечение стабильности в Европе», - считает Д.Аврамопулос.

Представитель правительства Ангелы Меркель статс-секретарь министерства экономического сотрудничества и развития (ФРГ) Ханс-Йоахим Фухтель подчеркнул, что появление нового банка в Греции в условиях кризиса свидетельствует о том, что ситуация в стране меняется.

«Средние предприятия в Греции являются спинным хребтом развития экономики. Мы хотим, чтобы в Греции создавались необходимые условия при помощи инструментов ЕС и, конечно же, банка «ProCredit»», - сообщил он.

По его словам, предоставление заемов малому и среднему бизнесу, на чем специализируется банк «ProCredit», «это как раз то, что соответствует нашей философии». Особенно перспективным для Греции он назвал туризм, который дает около 18% ВВП страны.

«А если продлить туристический сезон еще на весну и осень, то это будет означать увеличение ВВП, поскольку смежные сектора экономики также подвергнутся влиянию. Так это произошло на Майорке, почему это не может сработать и в Греции?», - сказал немецкий министр.

А президент Торгово-промышленной палаты Греции Константинос Михалос успех греческой экономики видит в расширении экспортного потенциала страны.

«Направленность на внешние рынки является основным стратегическим способом выживания малых и средних предприятий в условиях серьезных финансовых проблем. В Греции бизнес понял, что это является противоядием от рецессии и сокращения спроса на внутреннем рынке», - сказал он.

В свою очередь генеральный директор Европейского инвестиционного фонда (EIF) Пьер Луиджи Галиберт отметил, что открытие филиала банка ProCredit в Салониках «происходит очень вовремя».

«Не только Греция, но и другие страны ЕС все еще пытаются решить вопрос неопределенности будущего экономики и важных социальных проблем. Они рассматривают малый и средний бизнес, а также и предпринимателей как залог экономического развития и социальной сплочённости. Должный доступ к финансам является основным условием для того, чтобы предприятия могли инвестировать средства, развиваться и создавать рабочие места. Думаю, нет необходимости напоминать, насколько это важно для Греции», - сообщил он.

Член правления ProCredit Holding Борислав Костадинов отметил, что группа работает с малыми и средними предприятиями на Балканах уже в течение 20 лет и открытие филиала в Греции стало следующим логическим шагом на пути к расширению взаимосвязей.

«Греция является одним из самых ярых сторонников расширения ЕС, а греческие предприятия входят в ряды самых важных и смелых рисковиков. Более того (и это особенно важно, учитывая ориентированность нашей банковской группы на развитие), Греция стала страной с одним из самых больших сегментов малых и средних предприятий среди всех стран ЕС, на который приходится примерно две трети рабочих мест в стране. Мы знаем и понимаем работу таких предприятий и можем с уверенностью предложить им отменное обслуживание», - сказал он.

Он также подчеркнул, что тесное сотрудничество холдинга «ProCredit» с Европейским инвестиционным банком (EIB) и Европейским инвестиционным фондом (EIF) поможет эффективнее финансировать дальнейшую модернизацию компаний-клиентов.

По словам Б.Костадинова, основными источниками финансирования ПроКредит холдингаявляются его основные акционеры: частные инвесторы из «IPC», компания «ProCredit Staff Invest» и нидерландский фонд «DOEN», а также государственные инвесторы: немецкий государственный банк «KfW» и Международная финансовая корпорация («IFC»).

Кроме предоставление помощи Греции, также и для украинского бизнеса будут созданы ряд финансовых преимуществ. В частности, Европейский инвестиционный фонд (EIF) до конца мая окончательно примет и формализует решение о сотрудничестве с ПроКредит Банком в Украине.

«Мы обсуждаем программу на сумму 50 млн евро. Она будет способствовать нашему дальнейшему участию в финансировании инвестиций малого и среднего бизнеса в такой, к сожалению, пока нестабильной экономической среде в Украине», - сообщил глава правления ПроКредит Банка в Украине Виктор Пономаренко.