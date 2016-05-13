Байден пообещал Порошенко кредитные гарантии на $1 миллиард в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден договорились о подписании в ближайшее время соглашения о предоставлении Украине кредитных гарантий на 1 млрд долларов США.

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщают в пресс-службе главы государства.

В частности, Порошенко проинформировал Байдена о мерах по усовершенствованию системы государственных финансов и улучшению делового климата в Украине.

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В свою очередь Байден выразил надежду, что результаты реформ в Украине позволят активизировать поддержку Украины со стороны США, МВФ и других международных партнеров нашей страны.

«Собеседники договорились о подписании в ближайшее время двустороннего соглашения о предоставлении Украине третьего транша кредитных гарантий на 1 млрд долларов США», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля текущего года президент США Барак Обама во время Саммита ядерной безопасности в Вашингтоне подтвердил президенту Украины Петру Порошенко готовность предоставить третий транш кредитных гарантий в размере 1 млрд долл. после завершения процесса формирования правительства в Украине.

Финансовые гарантии являются частью программы общей финансовой помощи Украине, принятой мировым сообществом в 2014 году после Революции Достоинства 2014 года. Вместе с тем, условием выделения средств является помимо политических решений, продолжение сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.