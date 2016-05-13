Прокуратура Киева начала расследование о краже сотрудниками "Дельта Банка" 4,5 миллиарда

Прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту завладения должностными лицами «Дельта Банка», который в настоящее время находится в стадии ликвидации, денежными средствами на сумму более 4,5 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в соцсети Facebook, досудебное расследование начато по материалам Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Прокуратура установила, что в течение 2013-2015 годов работники «Дельта Банка» завладели средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов.

По информации прокуратуры, сведения о совершении должностными лицами банка уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Расследование проводит столичное следственное управление Нацполиции под контролем руководства прокуратуры города.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – «Дельта Банка». Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией «Дельта Банка», отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.