Гривня уходит на выходные с курсом 25,49 за доллар

В пятницу, 13 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,42/25,49 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7700/28,8470 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3880/0,3890 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,4522 грн/долл., к этому часу заключена 491 сделка на сумму 248,15 млн долл.