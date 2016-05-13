Нацбанк зарегистрировал еще одну платежную систему

Национальный банк Украины согласовал правила платежной системы Ibox MoneyTransfer и выдал платежной организации этой системы – «Агрокомбанку» - свидетельство от 12 мая 2016 года.

Как сообщается на сайте НБУ, сведения о новой системе внесены в реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Регулятор отметил, что платежная система Ibox Money Transfer стала восьмой платежной системой на рынке Украины, созданной банком-резидентом.

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Справка УНИАН. Платежная система Ibox Money Transfer предназначена для переводов в национальной валюте, долларах США, евро и российских рублях. Внутригосударственные переводы в системе осуществляются от физических лиц в пользу физических и юридических лиц, а также от юридических лиц в пользу физических лиц. Трансграничные переводы осуществляются между физическими лицами.

Перечень всех платежных систем, сведения о которых внесены в реестр платежных систем, размещен на официальном сайте Национального банка Украины.