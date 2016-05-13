Обама и лидеры стран Северной Европы поддержали сохранение санкций против РФ
21:16, 13 мая 2016Финансы
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Президент США Барак Обама и лидеры пяти североевропейских стран согласились, что санкции против России необходимо продлить.
Обама и лидеры стран Северной Европы поддержали сохранение санкций против РФ / investigator.org.ua
Во время встречи с лидерами Дании, Швеции, Исландии, Норвегии и Финляндии президент США отметил, что страны едины в обеспокоенности "агрессивным военным присутствием" России в Северном регионе. Об этом сообщает Reuters.
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По словам Барака Обамы, он и лидеры пяти стран Северной Европы согласились, что санкции против России необходимо сохранить.
Как известно, российская аннексия Крыма в 2014 году встревожила соседей России. НАТО рассматривает способы обуздания дальнейшей российской агрессии, а Белый дом стремится засвидетельствовать поддержку своих североевропейских союзников.
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