Гройсман надеется на положительные выводы миссии МВФ по итогам работы в Киеве

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом Гройсман сказал в ходе телефонного разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом.

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«Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом. Владимир Гройсман выразил надежду на успешные итоги переговоров с миссией МВФ, которая в эти дни находится в Киеве», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ.

Ранее министр финансов Александр Данилюк отмечал, что Украине критически важно восстановить сотрудничество с МВФ, поскольку это дает импульс программе реформ и открывает для страны дополнительные финансовые возможности от других кредиторов.

В частности, Данилюк подчеркивал, что продолжение сотрудничества Украины с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, миссия которого в данный момент работает в Киеве, откроет для нашей страны возможность получить дополнительно порядка 5 млрд долл. от других внешних кредиторов.