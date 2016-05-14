Таможни в январе-апреле конфисковали товаров на 555 миллионов гривень

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы со ссылкой на главу ГФС Романа Насирова.

По его словам, за 4 месяца таможни составили 7093 протокола о нарушении таможенных правил на сумму почти 637 млн грн.

Насиров отметил, что такие показатели являются результатом эффективной борьбы с коррупцией, контрабандой, незаконным перемещением через границу запрещенных товаров и другими правонарушениями.

«Координация усилий с другими государствами в этой сфере поможет таможенным органам еще эффективнее осуществлять свою деятельность и выполнять возложенные на них функции. Это важный путь предупреждения и выявления нарушений таможенного законодательства и контроля и регулирования таможенных границ», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, рост таможенных платежей в бюджет страны может превысить 50 млрд грн ежегодно. Гройсман заявил, что намерен продолжить инспекции работы таможенных пунктов Украины, а также проанализировать все кадровые решения, принятые на таможнях до 1 мая текущего года.