Кабмин на этой неделе представит план реформ для экономического роста - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе своего обращения в социальной сети Facebook.

«Мы на этой неделе завершаем работу над операционным планом реформ, который четко определит то, что мы будем делать до конца года. Это общий продукт всей нашей правительственной команды и команды Совета реформ. Мы обсудим это с народными депутатами, чтобы это был общий план действий", - сказал Гройсман.

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"Нет задач, которые мы не могли бы решить. Мы наведем порядок во всех сферах госуправления. Нам нужен оптимизм, вера и тяжелая работа, которой мы не боимся. Украина всегда будет побеждать, потому что другого пути у нас нет», - заявил он.