Продажа билетов может покрыть 75% расходов на Евровидение в 2017 году - Мининфраструктры

Продажа билетов может покрыть 75% всех расходов, необходимых для организации песенного конкурса "Евровидение" в следующем году.

Такое мнение высказала советник министра инфраструктуры Яника Мерило на свой странице в Facebook.

По ее словам, для проведения конкурса совсем не обязательно привлекать огромный бюджет, важнее - эффективность использования выделенных средств.

"На выходных звучали голоса "будут ли деньги на организацию Евровидения". Евровидение - это не просто крутое мероприятие, а реальная реклама страны и повышение туризма, новые инвестиции и рабочие места. Бюджет, по сравнению с тем, что неэффективно тратится, не такой уж высокий. С самыми маленькими инвестициями в последнее время обошлась Эстония, которой в 2002 году конкурс обошелся в 8 миллионов евро. В 2013 году в Швеции и в 2014 в Дании конкурсы обошлись примерно в 15 миллионов евро, но они были и довольно пафосные", - написала Мерило.

"Если поскромнее, то оплата стран за участие, поддержка основателей и прибыль от продажи билетов может покрыть примерно 75% из расходов. А в Украине, учитывая важность мероприятия, верю еще больше в спонсорские деньги. Так что я не слишком драматизировала бы "а есть ли деньги". Я совсем уверена, что найдутся", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, в финале песенного конкурса "Евровидение-2016", который состоялся в субботу в Стокгольме, победу одержала представительница Украины Джамала с песней "1944".

О желании принять у себя Евровидение-2017 уже заявили три украинских города: Киев, Одесса и Днепропетровск.

Кроме того, министр культуры и демократии Швеции Алис Ба Кунке предложила Украине помощь в организации Евровидения-2017.