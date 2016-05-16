Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ССС"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне "ССС", одновременно подтвердив аналогичный рейтинг в отношении украинских евробондов.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, размещенном на его корпоративном сайте.

"Подтверждение рейтинга отображает недостаток реформ, необходимых для получения донорской помощи, - говорится в сообщении. - Вместе с тем, Fitch ожидает, что новое правительство продолжит программу преобразований".

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до "CCC" с "RD" (ограниченный дефолт) на фоне завершения процесса реструктуризации части госдолга страны.

По оценкам Fitch, долговая устойчивость Украины улучшилась, а снижение потребности в рефинансировании долгов и продолжение поддержки официальных кредиторов дало некоторую передышку, и снизило риск суверенного долгового кризиса в кратко- и среднесрочной перспективе.

Вслед за суверенным, были повышены рейтинги украинских городов - Киева и Харькова, а также ряда предприятий, включая энергетический госхолдинг "Нафтогаз Украины".