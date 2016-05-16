Украина может получить транш от МВФ в начале июля - Fitch

Украина в случае возобновления сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом - может получить третий по счету транш кредита по программе EFF в объеме 1,7 миллиарда долларов в июле текущего года.

Соответствующее предположение высказали финансисты международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Программа EFF - с использованием расширенного финансирования - была утверждена в марте 2015 года. Первые два транша общим объемом 6,7 миллиарда долларов Украина получила в марте и в июле прошлого года. Третий транш кредита в объеме 1,7 миллиарда долларов Украина рассчитывала получить осенью 2015 года, однако в силу ряда обстоятельств, преимущественно политического толка, решение о выделении денег так и не было принято.

"Fitch ожидает, что новое правительство Украины, избрание которого позволило преодолеть политический кризис в стране, вернется к плану реформ, что обеспечит получение третьего транша кредита от МВФ в объеме 1,7 миллиарда долларов уже в начале третьего квартала года (в июле - УНИАН), - говорится в сообщении. - Вместе с тем, стоит признать, что коалиция, утвердившая нынешний состав правительства, является очень неустойчивой. В этой связи Fitch не исключает, что реформы могут оказаться ситуативными, а это может привести к дальнейшим задержкам финансирования со стороны МВФ".

Ранее Fitch отмечало, что при условии проведения реформ, Украина может получить от МВФ до конца года 5,2 миллиарда долларов, что прописано в расписании выделения средств, утвержденном по программе EFF. Вместе с тем, ряд экспертов сомневаются в том, что Украина получит более одного кредитного транша в текущем году.

Читайте такжеFitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ССС"

Как сообщал УНИАН, в Украине с 10 по 18 мая работает миссия МВФ. Идет второй пересмотр программы сотрудничества EFF. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ. Ожидается, что стороны смогут согласовать его уже к концу мая и затем представить на рассмотрение в Совет директоров МВФ.

Министр финансов Украины Александр Данилюк отмечал, что Украине критически важно восстановить сотрудничество с МВФ, поскольку это дает импульс программе реформ и открывает для страны дополнительные финансовые возможности от других кредиторов.

В частности, Данилюк подчеркивал, что продолжение сотрудничества Украины с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, миссия которого в данный момент работает в Киеве, откроет для нашей страны возможность получить дополнительно порядка 5 млрд долл. от других внешних кредиторов.