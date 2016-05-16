Минэкономразвития запустило обучающий онлайн-курс по системе госзакупок Prozorro

Министерство экономического развития и торговли Украины запустило обучающий онлайн-курс по системе электронных государственных закупок Prozorro на бесплатной платформе Prometheus, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, программа разделена на 2 уровня: базовый, посвященный изучению основ публичных закупок и углубленный, направленный на более высокий профессиональный уровень закупочной деятельности. У слушателей курса будет возможность получить сертификаты как базового, так и углубленного уровней.

Программа курса состоит из цикла видео-лекций, а также дополнительных материалов, интерактивных задач и форума, на котором слушатели могут задавать вопросы преподавателям. При этом лекторами курса станут ведущие эксперты в закупках, юристы, специалисты Минэкономразвития, проекта ЕС "Гармонизация системы государственных закупок в Украине со стандартами ЕС", Transparency International в Украине и Центра противодействия коррупции.

В министерстве сообщили, что на курс уже записалось более 3,5 тыс. человек.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины запустило информационный ресурс infobox.prozorro.org, призванный облегчить работу заказчиков в системе электронных государственных закупок Prozorro.

На ресурсе представлено описание подробного алгоритма размещения заказа в Prozorro, а также библиотека примерных спецификаций, которые дают возможность заказчикам не составлять спецификации заказов с нуля.

Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний и с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

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Система Prozorro работала в пилотном режиме с февраля прошлого года и обработала чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе участвовало более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тысяч тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 миллиардов гривень. Экономия на конец прошлого года составляла 12% от суммы тендеров, или более 500 миллионов гривень.