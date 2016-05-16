Fitch допускает рост ЗВР Украины до $17,7 миллиарда к концу года при восстановлении финансирования от МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что рост золотовалютных резервов Национального банка Украины по итогам года может составить 17,7 миллиарда долларов, однако ключевым условием такого роста является восстановление финансирования экономики Украины со стороны Международного валютного фонда.

Об этом говорится в сообщении Fitch, размещенном на сайте агентства.

"Задержки с предоставлением Украине очередного транша по линии МВФ уже привели к снижению резервов до 12,7 миллиарда долларов. Однако Fitch ожидает, что резервы вырастут до 17,7 миллиарда долларов к концу 2016 года на фоне получения Украиной суммарно порядка 8 миллиардов долларов от внешних кредиторов, включая 5,2 миллиарда долларов по линии МВФ, как планировалось ранее, - говорится в сообщении. - Неудача с восстановлением финансирования от МВФ, вероятно, не приведет к невозможности выполнения гособязательств, однако будет оказывать давление на гривню и, таким образом, тормозить общее экономическое восстановление".

При этом в Fitch подчеркнули, что политика административного регулирования рынка капитала все еще актуальна, однако в дальнейшем она, вероятно, будет смягчаться.

Кроме того, в агентстве отметили, что ключевым условием восстановления финансирования со стороны МВФ станут реформы и политическая стабильность в Украине. А, к примеру, фактор невыплаты российского долга в объеме 3 миллиарда долларов, признанного государственным, разбирательства по которому пройдут в Арбитражном суде Лондона, вряд ли окажет какое-либо влияние на решение МВФ по Украине.

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Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2016 года, по предварительным данным, составили 13,241 млрд долл., что на 519,5 миллиона долларов, или на 4,1%, больше показателя на 1 апреля на уровне 12,722 миллиарда долларов. Рост резервов в апреле произошел прежде всего благодаря покупке Нацбанком валюты для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском рынке. Так, чистая покупка валюты Нацбанком за месяц составила 675,8 миллиона долларов США.

Кроме того, росту резервов способствовали поступления в пользу правительства на сумму 661,1 миллиона долларов, в том числе 651,1 миллиона долларов в результате размещения валютных облигаций внутреннего госзайма и 10 миллионов доллпров от Международного банка реконструкции и развития.

Текущий объем резервов покрывает 3,4 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.