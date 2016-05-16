ВВП Украины в первом квартале незначительно вырос - Госстат

Валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, снизился на 0,7%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные данные, в годовом выражении, по сравнению с первым кварталом 2015 года, ВВП Украины в первом квартале 2016 года вырос на 0,1%.

Ранее, 26 апреля, Национальный банк Украины сообщил, что, по его оценкам, экономика Украины продолжила восстановление в первом квартале 2016 года, по результатам которого зафиксирован незначительный прирост ВВП в годовом измерении. НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2016 году на 1,1%.

Эксперты оценивали рост реального ВВП в первом квартале в пределах 1% в измерении год к году.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее. Номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 триллиона гривень, на душу населения – 46,201 тысячи гривень.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1%.