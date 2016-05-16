Порошенко настаивает на реформах, необходимых для подписания меморандума с МВФ

Президент Украины Петр Порошенко назвал крайне важным проведение реформ, необходимых для продолжения сотрудничества с основным кредитором страны Международным валютным фондом и подписания меморандума по программе EFF, утвержденной фондом в марте 2015 года.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал в ходе встречи с послами стран "Большой семерки".

"Президент подчеркнул важность проведения необходимых реформ для подписания меморандума с МВФ и поблагодарил за поддержку в реформировании Украины, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - сообщили в пресс-службе.

В ходе встречи Порошенко подчеркнул, что сегодня в Украине сформировано новое правительство и коалиция в парламенте. Программа работы правительства, по словам Порошенко, весьма амбициозна и сформирована на основе предложений Национального совета реформ, программы МВФ и Соглашения об ассоциации Украина - ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также подчеркнул, что основой работы Кабинета министров являются Соглашение об ассоциации с ЕС и программа реформ МВФ.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве с 10 по 18 мая работает миссия МВФ. Идет второй пересмотр программы сотрудничества EFF. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ. Ожидается, что стороны смогут согласовать его уже к концу мая и затем представить на рассмотрение в Совет директоров МВФ.

Совет директоров должен принять решение о выделении нашей стране очередного, третьего по счету, кредитного транша в объеме 1,7 миллиарда долларов. Первые два транша Украина получила в 2015 году, их объем составил 6,7 миллиарда долларов.