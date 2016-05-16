После повышения прожиточного минимума для 82% украинских пенсионеров увеличили пенсию - глава ПФ

Повышение прожиточного минимума с 1 мая текущего года привело к увеличению пенсий 81,7% украинских пенсионеров, сообщил на пресс-конференции глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

"В целом перерасчет с 1 мая коснулся почти 10 миллионов человек из 12,2 миллиона пенсионеров. То есть перерасчет проведен почти для 82% пенсионеров", - сказал Зарудный.

Он отметил, что оставшиеся 2,2 миллиона пенсионеров не получили повышение выплат, поскольку их пенсии выше уровня минимальной пенсии и не содержат в расчете составляющих, которые зависят от показателя прожиточного минимума. Всего минимальную пенсию по возрасту, которая была повышена напрямую, получают 6,5 миллиона пенсионеров. К категориям пенсионеров, которые получают пенсии выше минимальных, но все равно получат повышенные выплаты с 1 мая, относятся инвалиды войны и участники боевых действий (122,5 тысячи человек), ликвидаторы аварии на ЧАЭС (8,1 тысячи человек), шахтеры (118,8 тысячи человек) и другие категории граждан.

Для получающих минимальную пенсию максимальное повышение после перерасчета составило 56 гривень. В то же время ликвидаторы аварии на ЧАЭС получили повышение пенсии минимум на 126 гривень, участники боевых действий – на 92,4 гривни, инвалиды войны – на 126-159,6 гривни в зависимости от группы, а шахтеры – на 168 гривень.

Отвечая на вопрос о том, будет ли проведен перерасчет пенсий тем людям, которые получают выплаты меньше прожиточного минимума в 1130 грн, Зарудный заверил, что на сегодня все пенсионеры, имеющие достаточный стаж работы, получают выплаты как минимум на уровне прожиточного минимума. В то же время, он отметил, что есть граждане, которые не имеют достаточного стажа или получают выплаты в виде доплат и социальных гарантий. "Действительно, есть такая категория людей, которые сегодня могут получать выплаты ниже прожиточного минимума, в частности, на уровне 949 гривень", - сказал Зарудный.

По его словам, этот вопрос требует законодательного урегулирования. "Например, в прошлом году в эту категорию попадали инвалиды третьей группы, многодетные матери. По данным категориям вопрос можно было решить на уровне постановлений правительства, и это было сделано. Что касается остальных категорий - это необходимо решить на законодательном уровне", - сказал Зарудный.

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Как сообщал УНИАН, увеличение пенсий в связи с повышением с 1 мая прожиточного минимума коснется 324 632, или 41%, киевских пенсионеров.

Социальные стандарты в Украине с 1 мая выросли на 6%, как было предусмотрено в Законе о государственном бюджете на 2016 год.

Так, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос на 5% - с 1074 гривень до 1130 гривень, минимальная зарплата и прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличились на 5% - с 1378 гривень до 1450 гривень.