Гривня закрыла межбанк на уровне 25,40 за доллар

В понедельник, 16 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,36/25,40 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7320/28,7750 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3910/0,3920 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,3947 гривни/доллар, к этому часу заключена 572 сделка на сумму 443,78 миллиона долларов.