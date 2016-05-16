В Нацбанке анонсировали дальнейшее снижение учетной ставки

Национальный банк Украины намерен продолжить снижение учетной ставки, однако о нулевой ставке говорить пока рано.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в эксклюзивном интервью УНИАН.

"Мы находимся в цикле снижения ставок. Сказать, когда мы в следующий раз снизим ставку, я не могу. Будем оценивать темпы инфляции", - сказал он.

По словам Сологуба, регулятор будет постепенно смягчать монетарную политику. "Говорить, что ставка должна быть нулевой, пока рано. Но важно, чтобы она не была такой высокой, как сейчас", - добавил он.

Как пояснил замглавы НБУ, чтобы стимулировать экономику к росту, снижения учетной ставки недостаточно.

"Если бы мы установили ставку 2-3%, то кто бы побежал брать кредит, чтобы строить завод в Черкасской области? Скорее, в наших условиях политической нестабильности проще пойти и доллары купить. И это при том, что наша экономика достаточно закредитована, кредитоспособных заемщиков не так много", - сказал он.

Также Сологуб отметил, что рынок реагирует на изменение учетной ставки с задержкой в 12-18 месяцев, однако после решения НБУ снизить ставку до 19% годовых в апреле рыночные ставки также начали снижение.

"Что мы видим уже сейчас – ставки межбанковского рынка начали снижаться, даже несмотря на то, что мы снизили ставку не так значительно. Ведь помимо изменения ставок действует канал ожиданий – важно не только фактическое снижение ставки, но и ожидания дальнейшего снижения в будущем. При стабилизации курса и снижении инфляции с конца марта – начала апреля депозитные ставки в некоторых банках уже стали падать, этот канал начинает работать", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины приняло решение с 22 апреля 2016 года снизить учетную ставку на 3 п.п. – до 19% годовых с 22% годовых, действующих с 25 сентября 2015 года. Также НБУ усовершенствовал инструментарий монетарной политики, приравняв ставку по депозитным сертификатам на двухнедельный срок к учетной ставке.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года, после чего регулятор снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября – до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.