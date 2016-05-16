Дефицит внешней торговли товарами в январе-марте вырос почти в 11 раз

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-март 2016 года составил 961,3 миллиона долларов, что в 10,6 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода предыдущего года на уровне 90,2 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе-марте 2016 года к январю-марту 2015 года снизился на 18,5% - до 7,719 миллиарда долларов, импорт - на 9,3%, до 8,680 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (в январе-марте 2015 года – 0,99). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 205 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 2,7% - до 3,197 миллиарда долларов и составил 41,4% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 1,2% - до 3,861 миллиарда долларов и составил 44,5% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 38,3% - до 649,9 миллиона долларов, импорта - на 45,6%, до 1,021 миллиарда долларов.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-февраль 2016 года составил 731 миллиона долларов, что в 2,9 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода предыдущего года на уровне 254,9 миллиона долларов.