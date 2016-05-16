Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,39 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2539,4671 (16 мая – 2545,2175)

100 EUR – 2875,6925 (16 мая – 2888,3128)

10 RUR – 3,9135 (16 мая – 3,9199)

Читайте такжеВ Нацбанке анонсировали дальнейшее снижение учетной ставки

Как сообщал УНИАН, 16 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,36/25,40 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7320/28,7750 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3910/0,3920 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,3947 гривни/доллар, к этому часу заключена 572 сделка на сумму 443,78 миллиона долларов.