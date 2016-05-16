Снижение ставок по гривневым кредитам ниже 10% возможно через 5 лет – замглавы НБУ

Снижение ставок по банковским кредитам в гривне ниже 10% возможно в перспективе 5 лет при условии, что ставки по депозитам будут на уровне около 5%, а также при реформировании судебной и налоговой систем в Украине.

Такими прогнозами в эксклюзивном интервью УНИАН поделился заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"Если мы говорим о том, что инфляция через 2-3 года снизится до 5%, и действительно произойдут изменения в судебной и налоговой системах, то в перспективе 5 лет ставки по гривневым кредитам ниже 10% вполне возможны. Тогда ставки по депозитам будут около 5%, и это еще один вызов для банкиров – смогут ли они привлекать депозиты по таким ставкам", - сказал Сологуб.

Он подчеркнул, что при желании получать кредиты под 3% годовых нужно быть готовым положить в банк депозит под 1%.

"Вы готовы положить депозит под такой процент? Думаю, украинцы пока не готовы", - добавил Сологуб.

Ставка по кредиту, как пояснил замглавы НБУ, представляет собой ставку по депозиту и маржу банка, которая является мерой банковских рисков, в настоящее время находящиеся на высоком уровне из-за слабости украинской юридической системы, не гарантирующей защиту прав кредиторов.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, по оценкам финансистов, на текущий момент обладает достаточным объемом доступной для кредитования ликвидности, однако банки не рискуют направлять средства на долгосрочное кредитование в силу ряда причин, включая низкий уровень инвестиционной привлекательности Украины, риски платежеспособности заемщиков, значительный объем проблемных кредитов и риски судебной системы.

Ранее Национальный банк сообщал, что ожидает возобновления кредитования не ранее конца 2016 года при условии принятия ряда законов по защите прав кредиторов, проведения судебной реформы и реформы работы правоохранительных органов с проблемными заемщиками.