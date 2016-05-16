Нацбанк пересмотрит ограничения по депозитам после возобновления сотрудничества с МВФ – замглавы НБУ

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Помимо запрета по дивидендам, мы видим, что запрет по депозитам тоже нужно отменять или смягчать. Это вызывает недоверие к банкам. Вкладчик с депозитом в 200 тысяч при лимите в 50 тысяч понимает, что не так долго забрать эти деньги, но на подсознательном уровне опасается, что этот лимит может быть опять снижен, и не несет деньги в банковскую систему. Важно послать позитивные сигналы после кризиса», - сказал Сологуб, отвечая на вопрос о планах регулятора по либерализации валютного рынка после возобновления сотрудничества с МВФ.

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Он отметил, что проблема административных ограничений в их значительном количестве и разноплановом действии на рынок, в связи с чем универсальных пожеланий бизнеса по отмене тех или иных ограничений нет.

«Большинству мешает запрет по дивидендам. Но есть несколько компаний, которые просят не снимать этот запрет, опасаясь, что останутся без валюты, перечислив ее акционерам. Экспортерам мешает обязательная продажа валютной выручки. Импортерам мешают правила покупки валюты «Т+2», - добавил Сологуб.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжил постепенную либерализацию временных антикризисных ограничений на валютном рынке, введенных в 2014-2015 годы, в том числе с 11 мая освободил от обязательной продажи валюту, поступающую для осуществления иностранных инвестиций в Украину. Также регулятор сократил на 1 день срок бронирования уполномоченными банками гривневых средств для покупки валюты по поручению клиентов, и теперь покупка валюты будет возможна на третий операционный день (режим «Т+2»).

Национальный банк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, регулятор заявил о планах отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки их объемов.

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В настоящее время на рынке продолжает действовать еще ряд ограничений для граждан и бизнеса: в частности, лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы в 500 тыс. грн в гривне и в эквиваленте 50 тыс. грн в валюте на одного клиента в сутки; лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тыс. грн в день; обязательная продажа 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам; запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам; запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам; обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.

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