Дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-марте снизился

По данным Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 9,1% - до 9,777 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 15,1% - до 9,688 млрд долл.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

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Как сообщал УНИАН, профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2015 года составил 4,065 млрд долл., что на 709 млн долл., или на 21,1%, больше показателя за 2014 год на уровне 3,365 млрд долл.