Нацбанк может повысить прогноз по ВВП на этот год в июле

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в эксклюзивном интервью УНИАН.

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«Предпосылок ухудшать прогнозы пока нет. По ВВП даже есть предпосылки для улучшения прогноза. У нас стандартный цикл пересмотра прогноза. Последний раз мы это делали в апреле, в следующий раз будем делать в июле», - сказал Сологуб.

Что касается повышения тарифов на газ, то он отметил, что другие составляющие индекса потребительских цен просели более значительно, чем ожидалось.

«Нельзя сказать, что из-за этого наши цели должны меняться: была цель 12%, а теперь, например, будет 12,5%. Это ориентир. Мы даем себе люфт плюс/минус 3 процентных пункта. И мы уверены, что в этом люфте и будем - от 9% до 15%», - добавил Сологуб.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2016 года, по оперативным данным Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора снизился на 0,7%, по сравнению с первым кварталом 2015 года - вырос на 0,1%.

Инфляция в Украине в апреле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 3,5%, к апрелю 2015 года - замедлилась до 9,8%.

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального ВВП в 2016 году на 1,1% при инфляции около 12%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.