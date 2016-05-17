США впервые раскрыли сумму своего долга перед Саудовской Аравией

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Минфина США, раскрытые финансовым ведомством в соответствии с Актом о свободе информации, передает РБК.

Как отмечает агентство, Саудовская Аравия входит в десятку крупнейших иностранных держателей госдолга США. Крупнейшими же держателями долга являются Китай ($1,3 трлн) и Япония ($1,1 трлн).

Реальные объемы долга США перед Саудовской Аравией могут даже быть выше. Валютные резервы Саудовской Аравии составляют $587 млрд. Общая практика центральных банков, согласно статистике МВФ, предполагает размещение двух третей валютных резервов в долларах. Оставшаяся часть долговых обязательств может быть аккумулирована в офшорных юрисдикциях. В частности, Бельгия является держателем $143 млрд американских обязательств, при этом на балансе зарегистрированных в королевстве компаний также числятся казначейские облигации, официальным держателем которых является Китай.

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США публикуют данные об иностранных держателях своих казначейских обязательств с 1974 года, но Саудовская Аравия никогда ранее не называлась в числе держателей долга. В списке держателей долгов Эр-Рияд ранее указывался в составе 14 нефтяных стран, на балансе которых к февралю 2016 года суммарно был $281 млрд. Согласно вновь раскрытым данным в тройку крупнейших держателей долга США среди нефтяных держав, помимо Саудовской Аравии, входят​ ОАЭ ($62,5 млрд) и Кувейт ($31,2 млрд).

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В середине апреля газета The New York Times писала о том, что саудовские власти предупредили Вашингтон о том, что могут распродать принадлежащие им американские активы на $750 млрд. Это произойдет в случае, если в США будет принят закон, который позволит привлекать Саудовскую Аравию к ответственности по обвинению в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.