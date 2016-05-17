Банковская система Украины в прошлом году получила почти 78 миллиардов убытка

Банковская система Украины, с учетом неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила 77,935 миллиарда гривень убытка.

Об этом свидетельствуют обнародованные Национальным банком Украины показатели банков за 2015 год по международным стандартам финансовой отчетности.

Согласно приведенным данным, в том числе платежеспособные банки получили 71,891 миллиарда гривень убытка, неплатежеспособные – 6,044 миллиарда гривень убытка.

На группу банков государственной собственности приходится 26,166 миллиарда гривень убытка, в том числе 3 из 6 банков получили прибыль.

Группа банков иностранных банковских групп получила 42,259 миллиарда гривень убытка, в том числе 9 из 25 банков получили прибыль.

На обе группы банков с украинским капиталом приходится 3,456 миллиарда гривень убытка, в том числе 55 банков из 78 завершили прошлый год с прибылью.

Ранее Нацбанк сообщал, что банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 апреля 2016 года составил 8,011 миллиарда гривень, что почти в 2 раза ниже показателя на 1 апреля предыдущего года.