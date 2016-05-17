Польша обогнала Грецию по уровню жизни

Польша впервые в современной истории перегнала по уровню жизни страну Западной Европы. В прошлом году доход на душу населения в Греции был меньше, чем в Польше.

Об этом пишет издание Радио Польша со ссылкой на данные МВФ.

"По данным Международного валютного фонда, при учете реальной покупательской способности, в 2015 году доход на одного жителя Греции составил 26 тысяч 449 долларов, а доход на одного поляка был на 6 долларов выше. По прогнозам МВФ, в следующем году эта разница составит 1,5 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что 12 лет назад, когда Польша вступала в ЕС, от Греции ее отделяла целая пропасть.

В то время доход на душу населения в Греции составлял 96% от среднего дохода по всей Европе, тогда как в Польше этот показатель был на уровне 49%.

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Кроме того, по данным МВФ, уже в 2018 году по уровню жизни поляки обгонят португальцев. Согласно прогнозам аналитиков, тогда в Португалии доход на душу населения будет составлять 30 тысяч 134 долларов, а в Польше – 30 тысяч 692 долларов.