Вкладчикам банка "Хрещатик" начнут выплаты с 18 мая

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18 мая начнет выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка "Хрещатик", сообщается на сайте Фонда.

Согласно сообщению, выплаты будут проводиться по депозитам, срок действия которых закончился до 4 мая 2016 года включительно, а также по текущим и карточным счетам. Выплаты вкладчикам будут осуществляться через банки ПУМБ, "Ощадбанк", "Пивденный" и "Укрсиббанк" в зависимости от региона проживания вкладчика.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк "Хрещатик" 5 апреля на основании решения Национального банка о признании данного финансового учреждения неплатежеспособным.

Впоследствии Фонд гарантирования продлил сроки временной администрации в банке "Хрещатик", которая ранее должна была завершить свою работу до 5 мая, на один месяц – по 4 июня включительно.

Банк "Хрещатик" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.