Сорос избавляется от биржевых активов - инвестирует в золото

Фонд финансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management обнародовал на сайте американского биржевого регулятора SEC квартальные данные по своим вложениям. Из документов следует, что фонд выходит из американских ценных бумаг, скупая при этом доли в компаниях, так или иначе работающих с драгметаллами, сообщает РБК.

"В целом с января по март 2016 года стоимость раскрываемых активов Фонда Сороса (то есть торгующихся на бирже и обязательно упоминаемых в документах SEC) упала на 37%, до 3,5 миллиарда долларов. Например, бизнесмен полностью вышел из телекоммуникационного гиганта Level 3 Communications (на 31 декабря он владел акциями на сумму в 173 миллиона долларов) и химического концерна Dow Chemicals (владел бумагами на 161 миллион долларов)", - говорится в сообщении.

При этом Сорос купил почти 20 миллионов акций канадской горнодобывающей компании Barrick Gold, являющейся одним из ведущих производителей золота в мире. Для Сороса это оказалось удачным вложением: по данным биржи NYSE, где торгуется фирма, котировки Barrick Gold с начала года стабильно росли.​ В итоге с 1 января по сегодняшний день акции фирмы выросли в цене в 2,5 раза.

Другой инвестфонд, Glenview Capital Management, подобно Фонду Сороса, тоже избавляется от биржевых акций. Объем подобных вложений у него упал в январе - марте на 22%, до 13,6 миллиарда долларов.

За первый же квартал 2016 года цена за тройскую унцию золота выросла на 16%, что является крупнейшим квартальным ростом показателя с 1986 года. Соответственно, золото является для инвесторов наиболее привлекательным активом.

Читайте такжеСорос станет инвестором фонда прямых капиталовложений в Украине

Когда в конце 2012 года золото стало терять в цене, Сорос был одним из первых, кто более чем наполовину сократил свои вложения в этот драгоценный металл. За полгода стоимость унции обвалилась с примерно 1700 долларов до около 1200 долларов, после этого еще два года медленно снижалась, достигнув минимума в 1049 долларов в середине декабря 2015 года. После этого золото вновь начало расти в цене, сейчас за унцию дают уже 1276 долларов.